Installé depuis 1913 dans, le musée des Beaux-Arts de Reims est un peu à l’étroit.La municipalité a engagé un projet ambition avec le soutien de la région Grand Est et de l’État, via sa, pour financer un chantier estimé à, qui fera aussi appel au mécénat privé.Ce projet architectural a été confié après concours au cabinet portugais des frères Manuel et Francisco Aires Mateus L’idée de fond est de valoriser une collection permanente exceptionnelle mais trop méconnue où l’on retrouver pêle-mêle des portraits de Cranach le Jeune, des peintures du Grand Siècle et une impressionnante collection d’impressionnistes et de postimpressionnistes, des œuvres de la période Art déco avec près de 600 céramiques de, et un majestueux fonds Foujita, dont plus de 1 300 dessins.