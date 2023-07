Les’articulera autour de trois pôles : la découverte de la filière, avec des expositions et des animations autour des métiers ; la gastronomie, avec des cours et des ateliers cuisine animés par des chefs restaurateurs du territoire ; et la recherche, avec des débats et des conférences sur les grandes problématiques du littoral.Le concours d’architecture a été remporté par Philippe Madec , lui-même issu d’une famille d’ostréiculteur dans le Finistère.Son projet se décline suravec une grande utilisation des matériaux locaux, comme les tuiles chaulées, le bois noirci, le béton renforcé à la coquille d’huitre, pour rappeler l’esprit des cabanes ostréicoles.