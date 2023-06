Guide Partez en France : La Cité muséale de Château-Chinon devient la Cité des Présents

En attendant cette ouverture, le Centre Culturel Condorcet accueille une exposition de préfiguration, « De la Cité Muséale à la Cité des Présents », qui donne l’idée des deux sections distinctes :pour les collections du Musée du Septennat et Mode etpour celles du Musée du Costume, redéployées dans un programme muséographique entièrement renouvelé.C’est aussi l’occasion de présenterUne itinérance de l’exposition sera organisée sur l’année 2023 dans différentes structures du département de la Nièvre.L’exposition sera accompagnée d’interventions des membres de l’équipe des musées et de certains partenaires afin de pouvoir venir à votre rencontre et échanger avec vous sur cet important projet d’établissement culturel.La communication est en train de se déployer avecde pièces emblématiques des collections du costume et du cadeau diplomatique. D’autres campagnes photographiques seront organisées avant l’ouverture de la Cité des Présents.