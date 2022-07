Cecile Despalles prend la direction de l’agence Nièvre Attractive

Nièvre Attractive est une association loi 1901, composée d’une équipe de 12 spécialistes de l’attractivité et du tourisme, mobilisés pour renforcer l’attractivité touristique du département et contribuer à son développement économique. L'agence est présidée par Martine Gaudin, conseillère départementale, déléguée à l’Attractivité et au Tourisme. L’agence a 4 missions principales : promouvoir la destination Nièvre auprès du grand public, accompagner les acteurs locaux du tourisme dans le développement de leur activité, orienter et conseiller les porteurs de projets touristiques et développer l’attractivité du territoire pour accueillir de nouvelles populations.