Coupe du Monde de rugby : les acteurs du tourisme à la fête

Du côté des plateformes en ligne, l’évènement a aussi du bon. Chez Expedia Group, on se félicite que les recherches en matière hébergement effectuées via les différentes marques du groupe ont fortement augmenté dans toutes les villes hôtes pendant l’événement par rapport à la même période l’année dernière.



L’effet est impressionnant dans les villes de province qui accueilleront les matches, où les recherches internationales d’hôtels ont augmenté de plus de 15% en moyenne. Lille (+210%), Saint-Etienne (+125%) et Nantes (+120%) sont les trois villes qui voient leurs recherches s’envoler pour la période septembre / octobre de la part des voyageurs étrangers.



Le groupe Expedia constate également une augmentation significative pour les villes de Marseille (+195%) et Nice (+55%) lors des jours de match. Même satisfecit chez eDreams où l’on observe une hausse de 14% des réservations de vols vers la France par rapport à l'année dernière sur la même période.



Les courts séjours ont été privilégiés. En effet 46% des voyageurs prévoient de rester 3 à 4 jours, tandis que seuls 6% resteront plus de 14 jours. Parmi les villes accueillant les matches, Paris (27%), Marseille (21%) et Nice (16%) sont les plus prisées par les Européens.



On le voit. La tenue d’un évènement sportif d’envergure internationale mobilise les foules et déchaine les passions. Le lancement de la Coupe du Monde de rugby marque pour la France l’entrée dans une période opportune en termes d’attractivité et de tourisme. Pour les territoires hôtes, c’est une formidable occasion d’assurer leur promotion.



La Coupe du Monde de rugby qui débute et [les Jeux Olympiques et Paralympiques]urlurlblank:https://www.paris2024.org/fr/sports-olympiques/ qui se déroulent l’été prochain à Paris vont mettre un joli coup de projecteur sur la destination France. Si en plus nos sportifs y brillent, ce sera encore mieux.