Coupe du Monde Rugby : Atout France lance Bienvenue en France

"a identifié les questionnements majeurs des professionnels vis-à-vis des voyageurs qu’ils accueilleront prochainement. "

La Coupe du Monde de Rugby 2023 se rapproche à grands pas.Dans ce contexte, Atout France lance undédié aux professionnels du tourisme et plus largement, à toute personne en situation d’accueil.Grâce à un travail mené en collaboration avec son réseau de partenaires, Atout FranceAinsi,, déclinée pour chacune des principales nationalités de visiteurs internationaux attendus pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 , leur apportera toutes les réponses et astuces pour comprendre les attentes et habitudes de ces visiteurs et se faire comprendre :- Connaître les principales caractéristiques du pays du visiteur- Connaître le profil des voyageurs sportifs qui viendront en France pour la Coupe du monde pour chacun des principaux marchés- Leurs centres d’intérêts et attentes spécifiques- Les attentes en matière d’accueil et les gestes à faire ou ne pas faire en fonction des nationalités