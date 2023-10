Marseille : Coupe du Monde de Rugby et visite papale boostent le tourisme !

L'hôtellerie en fête



La Coupe du Monde de Rugby a permis à l'hôtellerie régionale de connaître des taux d'occupation avoisinant les 80%, avec des pics allant jusqu'à 95% et 96% lors des matchs à Marseille et à Nice respectivement.



La location saisonnière en plein boom



Les hébergements locatifs ont également profité de cet engouement, enregistrant une hausse de +25% en septembre par rapport à 2022.



Marseille et la région Sud ont vécu un mois de septembre hors du commun, renforçant leur positionnement comme destinations incontournables. Ces événements, en plus d'apporter une vitalité économique, ont également consolidé l'attractivité de cette région, riche de sa diversité et de son histoire. Marseille, plus que jamais, brille sur la scène internationale.