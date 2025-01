Tourisme : le Maroc bat tous les records !

Cette performance exceptionnelle est le résultat d’investissements ciblés de notre gouvernement dans ce secteur vital pour l’économie de notre pays, ainsi que de la mobilisation constante des professionnels du secteur.



Bravo à tous les acteurs publics et privés qui ont permis au tourisme marocain de briller,

l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) de Kénitra vers Marrakech et le développement d’un réseau express régional (RER) au niveau des agglomérations de Casablanca, de Rabat et de Marrakech

Les touristes étrangers ont été 8,8 millions (+23%) à se rendre au Maroc." se félicite la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.Le pays va maintenant se tourner vers l'organisation de la Coupe du Monde de Football qui devrait apporter une visibilité encore plus grande à la destination.De nombreux chantiers sont en cours, comme "", rapport le site de l'Agence Ecofin. Plusieurs plateformes aéroportuaires seront aussi agrandies comme celle de Rabat, Tanger, Tétouan, Marrakech Menara, Agadir et Dakhla. De plus, des stades seront construits, comme l'enceinte Hassan II qui deviendra avec 115 000 spectateurs, l'un des plus grands stades du monde.Pour accueillir les supporteurs venant du monde entier, 187 nouveaux hôtels devraient sortir de terre d'ici 2030, soit au minimum 15 000 chambres supplémentaires.