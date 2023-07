Coupe du Monde de rugby, JO 2024 : quel dispositif pour les touristes à Marseille ?

Parmi les "briques" du roadBOOK figure Marseille Experience, la plateforme de vente de l'Office de Tourisme de Marseille créée il y a 2 ans.



Cette dernière a été conçue comme un canal de vente supplémentaire pour les professionnels du tourisme locaux, et propose sur un seul et même site un panel d'activités variées, pour faire découvrir Marseille.



" L'objectif est également de montrer, à travers ces activités, l'étendue de la zone géographique et ainsi rappeler aux utilisateurs que le tourisme à Marseille se vit dans toute la ville ", indique l'OT dans un communiqué.



La plateforme regroupe aujourd'hui environ 45 prestataires, pour 150 activités : des visites guidées dans divers quartiers (Mazargues, Belsunce, l'Estaque, Joliette, la Treille) aux activités sportives (escalade, randonnées commentées, plongée, paddle, kayak, vélo), mais également circuits gastronomie, apéros couchers du soleil à bord d'un voilier, courses d'orientation et jeux de pistes dans Marseille.



En intégrant la "brique" Marseille Expérience au roadBOOK, qui reste un site sécurisé, l'OT apporte donc aux visiteurs un nouveau canal d'achat. Il intervient néanmoins comme un intermédiaire entre le visiteur et le prestataire, ce dernier encaissant la prestation, tandis que l'Office perçoit une commission de 12% sur la vente.



A noter qu'une campagne de mise en avant de Marseille Experience a débuté en juin et s'étalera jusqu'à mi-septembre, à destination des touristes déjà sur place, afin de leur permettre de sortir des sentiers battus et de découvrir de nouveaux sites, mais aussi des Marseillais qui restent dans la ville pour l'été.



Elle est déployée sur plusieurs canaux : insertions presse, spots radio, web et appli.