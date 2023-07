Marseille : comment le nouvel OT veut agir contre le tourisme de masse

Cet automne, l'Office de Tourisme devrait présenter la feuille de route sur sa nouvelle stratégie touristique, qui se veut donc résolument plus « durable » et repose sur 4 piliers.



A commencer par l'accueil. « Il est essentiel pour nous de bien recevoir les visiteurs à Marseille et d'être capables de leur donner toutes les informations pour bien les orienter, et de faciliter le développement des projets événementiels », précise Laurent Lhardit.



Deuxième point : la promotion, bien dissociée de la notion d'accueil. « Depuis plusieurs années, sur la haute saison, aller faire la promotion de la destination n'a plus vraiment de sens, il vaut mieux mettre les moyens sur l'accueil », souligne le président délégué.



Le 3e pilier vise à « fédérer » autour du comité des acteurs du tourisme.



Enfin, dernier point en fort développement : l’observation. « Nous avons constaté que nous n'avions pas de chiffres précis sur le nombre de touristes à Marseille. Dès cette année, j'ai demandé à ce que l'on double le budget d'études au sein de l'Office », commente Laurent Lhardit.



Plusieurs enquêtes devraient être menées en 2023, dont une sur le phénomène Airbnb d'un point de vue touristique ou plus proche, dès cet été, une enquête sur ce que les touristes pensent de leur séjour à Marseille.



A terme, l'OT aimerait mettre en place un baromètre, réalisé deux fois par an, pour constater l'évolution du tourisme dans la ville.



Il va aussi s'appuyer sur les données (anonymisées) des opérateurs de téléphonie afin de savoir exactement où se trouvent les visiteurs sur la ville, en quelle quantité et sur quels événements. « Nous voulons avoir, d'ici la fin de l'année, un dispositif d'observation qui soit très performant », précise le président délégué.



Alors que la nouvelle gouvernance prend ses marques, Laurent Lhardit est confiant pour la saison estivale (qui se prolongera jusqu'à l’automne avec la visite du Pape et la Coupe du Monde de rugby).



« Tout a été fait pour qu'elle se passe bien », indique-t-il, alors l'opération "L’Été marseillais" débutera ce vendredi 7 juillet.