Marseille : "C’est surtout la croisière de masse qui est problématique..." 🔑

TourMaG - C’est aussi une manière de créer de la mixité entre les touristes et les habitants ?



Laurent Lhardit : Marseille attire aussi pour son rythme de vie : nous avons des primo-arrivants qui s’installent, et avec eux, leurs copains qui leur rendent visite. On ne peut pas les identifier par l’hôtellerie, mais via l’usage du téléphone, c'est possible.



Ceux-là aussi veulent vivre à la marseillaise, être pleinement intégrés au quotidien. Ils sont des visiteurs qui participent à l’économie touristique et créent de l’économie plus classique.



On ne doit pas s’occuper que des visiteurs : le tourisme ne doit pas se substituer au commerce du quotidien. Pour une question d’attentes : les touristes ont envie de vivre « comme les vrais Marseillais » et parmi eux, mais aussi pour le bien-être des habitants, tout bêtement.



Il faut éviter les conflits d’usage. On ne veut pas de zones dédiées aux touristes qui ne prennent pas en compte le quotidien des habitants, le tourisme doit s’intégrer dans les activités de la ville.



En réfléchissant à : comment on consomme à Marseille, comment on vit dans la ville, on sert aussi le tourisme. Ce que veulent les touristes et ce dont les Marseillais ont besoin, tout ça se rejoint.