Surtourisme : quelle solution quand tout déborde ?

TourMaG.com - Quelles autres solutions existent pour réguler les flux touristiques ?



Jean-Didier Urbain : On a donc la stratégie de la réservation. Ça, c’est l’anticipation : on évite les embouteillages, et en limitant, on suscite aussi l’attente et le désir.



Ensuite, on a la déconcentration. C’est le fait de créer une attraction alternative. Par exemple, « n'allez pas tous au Louvre, allez découvrir la banlieue » . On disperse, on dissémine.



C’est un peu le tourisme des alentours, il est à naître. On en parlait déjà dans les années 80, il n’a pas eu un énorme succès à l’époque.



Il y a aussi le dédoublement, c’est-à-dire recréer à l’identique ou presque un lieu ailleurs pour pouvoir le visiter sans dégrader. C’est ce qu’on a fait notamment pour les grottes préhistoriques.



Enfin, il y a l’interdiction pure et simple. Mais c’est une solution un peu violente.