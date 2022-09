Marseille n’en a pas fini avec les croisières...

“Marseille, ville de passage, est devenue une ville de séjour d’où l’on rayonne sur le reste de la Provence…”.



Plusieurs éléments tels la fixation de la clientèle par de nouveaux équipements et événements expliquent ce phénomène.



Le fac-similé de la Grotte Cosquer, ouvert en juin, a fait un gros carton avec plus de 300 000 visiteurs enregistrés.



La multiplication des Festivals comme le grand succès de Jazz des Cinq Continents (35 000 spectateurs) ou encore le Delta Festival (70 000 festivaliers !) y contribuent également.



L’équipe en place a aussi su réguler et maîtriser une partie des flux de visiteurs grâce à la coopération avec le Parc National des Calanques.



Bien entendu, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes touristiques. Quand on évoque avec Laurent Lhardit l’avenir des croisières à Marseille et un éventuel rationnement des escales, comme cela a été mis en place à Barcelone et ailleurs, on comprend clairement que la hache de guerre n’est pas enterrée…



“Nous travaillons avec les principaux acteurs de la croisière (Costa et MSC ndlr) sur plusieurs sujets et notamment la qualification économique des retombées financières de la croisière et la régulation des flux à l’intérieur de la Ville qui génèrent des plaintes des habitants… (...) Y a pas de guerre, il y a une discussion positive…”



En ce qui concerne la régulation éventuelle des escales, l’adjoint au tourisme regarde ce qui se passe ailleurs mais botte en touche sur la suite des événements… qu’il remet à la date où la municipalité récupérera la gouvernance de l’OTCM.



Bien entendu, on peut redouter que dans quelques mois la politique ne reprenne le pas sur le développement économique. Il ne faudrait pas oublier que Marseille doit une fière chandelle à l’industrie de la croisière qui a, qu'on le veuille ou non, sonné le réveil touristique de la belle endormie...



Wait and sea ;O))