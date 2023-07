Les violences urbaines affectent l'image et l'activité touristique de la France

A la suite de la mort du jeune Nahel dans de terribles circonstances le 27 juin dernier, des mouvements de violences urbaines intolérables ont explosé dans tout le pays.Ceux-ci ont abouti à des attaques d’élus et de forces de l’ordre, pillages et destructions de commerces, restaurants, et bâtiments publics. Ces actes méritent d’être jugés et condamnés avec la plus grande fermeté.Les professionnels du secteur touristique, ont, pour certains, subi des pertes de leurs commerces et dans le même temps une vague d’annulations de leurs réservations sur tout le territoire pour toutes ces raisons.Plus largement, la situation sociale et sécuritaire du pays fait peser un risque sur la saison estivale, a minima, notamment pour les clientèles internationales. L’image de la France à l’étranger est gravement abimée.