Les solutions de l’Alliance France Tourisme pour réguler le surtourisme

L’Alliance France Tourisme a voulu apporter un regard pragmatique pour lutter contre les méfaits, réels ou supposés, du « surtourisme », voir du tourisme en général. Dans une étude présentée récemment, le groupement explique :



« Dans ce cadre, il importe tout particulièrement d’écarter les lieux communs et de rationaliser le débat pour appréhender et comprendre ces phénomènes tels qu’ils existent en France. Car si ceux-ci apparaissent bel et bien, leurs impacts se caractérisent par une forte hétérogénéité et des niveaux de gravité très variables selon le type de destination concerné (ville, montagne, insulaire, etc) ».



Les conséquences de la surfréquentation touristique -sociales, économiques, culturelles et environnementales- sont ainsi difficiles à systématiser parce qu’il ne s’agit quasiment jamais en France de phénomènes généralisés à l’échelle d’un territoire ou durables dans le temps.



Dans les sites où ceux-ci apparaissent, ils peuvent être de nature nuisible à l’attractivité de la destination pour ses visiteurs, dégrader les conditions de vie des populations locales, endommager les lieux de culture, de patrimoine et l’environnement naturel. Les populations locales ressentent un sentiment de dépossession, notamment des difficultés pour accéder à l’immobilier, aux mêmes espaces, infrastructures et services que ceux utilisés par les visiteurs.