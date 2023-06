Tourisme de masse : ces endroits qui limitent les visiteurs

Pour limiter les conséquences du tourisme de masse , de plus en plus de lieux d’intérêt culturel pensent à s’orienter vers unemais plus préservatrice du patrimoine et de l’environnement.Dans le monde entier, il faut probablement s’attendre de plus en plus à un nombre de visiteurs limité pour des sites touristiques préservés. Le tourisme de masse, bien qu’il soit responsable du fonctionnement économique touristique, est peut-être amené à s’orienter vers une forme de tourisme plus responsable et conscient des enjeux.Le tourisme de masse fait également fonctionner l’économie des complexes hôteliers, des transports aériens ou encore des bateaux de croisières. Lesvont donc devoir prendre en compte les enjeux environnementaux du tourisme pour continuer leur progression.