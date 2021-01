Airbnb : "Le voyage de masse n’est qu’une forme différente d’isolement" selon Brian Chesky

L'activité ne doit pas être conçue selon les clichés Instagram que pourra poster le voyageur, ni même le top 5 des choses à faire, mais plutôt comme un moment de partage.



" Ce que les gens attendent des voyages, c’est ce dont ils ont été privés : créer de nouveaux souvenirs avec leur famille et leurs amis, " conclut-il.



Ces affirmations se basent sur une étude commandée par Airbnb auprès de 1036 Américains, concernant leurs aspirations futures.



Parmi les grandes tendances se trouve le fait qu'il n'y aura pas de retour au voyage d’affaires tel que nous l'avons connu, le tourisme sera local et accessible en voiture, les destinations historiquement populaires séduisent de moins en moins.



Les grandes villes ou territoires marqués par le surtourisme risquent d'être délaissés durant quelques saisons. La santé et la sécurité continueront d’être une priorité pour les voyageurs, tout comme le budget.



La crise, quelle soit sanitaire ou économique, va modifier notre secteur, cela devient une certitude... Et vous, comment imaginez vous le monde d'après ?