Télétravail, local, crise... Maud Bailly (Accor) nous dit pourquoi le tourisme ne sera plus comme avant (Vidéo)

L'ancienne responsable du e-commerce pour l'hôtelier s'est prêtée au petit jeu des tendances qui marqueront le tourisme à l'avenir. Attention, avec l'avènement du télétravail, il se pourrait bien que les chambres d'hôtel ne soient plus louées pour une semaine, un mois ou un trimestre.



Une chose est sûre : " La réassurance sanitaire va devenir une norme, au même titre que les autres normes du secteur, comme celles PMR, développement durable, qualité immobilière, etc.



Je pense que cette norme sanitaire sera un jour prise en compte par le législateur et intégrée, " explique Maud Bailly, la directrice générale de l'Europe du Sud du groupe Accor.



D'ailleurs la responsable de l'hôtelier rejoint aussi l'analyse de Sophie Lacour, le tourisme de demain sera celui de la reconstruction du souci de l'autre, mais aussi de soi.



" A l'heure où nous avons tous souffert du confinement, du repli, je pense qu'il y a un boulevard dans ce tourisme du bien-être, sans doute avec une dimension locale, régionale, très retour aux sources. Et cette tendance va très surement influencer à moyen terme les comportements de nos clients. "



Si les tendances paraissent positives et poussent le secteur à se réinventer positivement, il en est une autre qui fait craindre le pire : la fuite du business travel.



" Nous risquons de perdre un pourcentage, et de manière définitive, du business. Je ne suis pas sûr que le voyage d'affaires au niveau international revienne au niveau de 20219.



Les entreprises ont appris à être plus digitales et organiser des évènements en ligne, elles ont vu l'impact économique que cela pouvait générer, " analyse Maud Bailly.



Alors que le télétravail bouleverse nos certitudes et habitudes, Accor a décidé de s'adapter.



" Les hôtels sont des lieux de vie et nous allons les mettre à disposition ds gens pour qu'ils n'aient plus à choisir entre chez eux et le bureau. Les hôtels ne sont pas justes un endroit pour dormir.



Vous savez que beaucoup de groupes réduisent leur immobilier de bureaux. Nous mettons à disposition nos hôtels autour du concept hôtel-office. "



Pour en savoir plus, il suffit de regarder ou écouter la vidéo ci-dessus.