Tourisme de masse : impacts et alternatives

On parle surtout de la pollution et de la destruction de l'environnement. Les activités liées au tourisme de masse sont une industrie très polluante. Si vous voyagez en avion, ce mode de transport peut émettre jusqu'à 241 kg de CO2 par passager sur un trajet de 500 km (source Ademe). Le mode de transport compte beaucoup. En comparaison, par personne et par kilomètre, le train pollue 8 fois moins que la voiture et 14 fois moins que l’avion (et le TGV 3 fois moins qu’un train classique).Selon une étude menée par l' ONG World Animal Protection entre 2014 et 2017, le nombre de selfies pris avec des animaux a augmenté de 292 %. L'ONG souligne que ces animaux sont souvent torturés ou capturés pour être photographiés.Précisons, aussi, que la pollution causée par le secteur nuit aux écosystèmes et, par conséquent, à la biodiversité. Le moindre dérèglement risque de détruire leurs habitats naturels.