Quelle est la plus grande ville de France ?

Avec sa population de plus de 500 000 habitants, la ville de Lyon se hisse à la troisième place des villes les plus. Comme sites d’attraction touristique, elle dispose de quelques endroits intéressants tels que le Musée du Cinéma et de la Miniature, le Mur des Canuts, le Musée des Confluences ou encore la cathédrale Notre Dame des Fourvière. Tout comme Paris et Marseille, le club de football de l’Olympique Lyonnais figure parmi les plus grands clubs du pays.