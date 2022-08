Vacances scolaires : découvrez le calendrier pour 2022-2023

Que l'on soit de la zone A, B ou C... le tarif est le même. D'ici quelques jours, le 1er septembre 2022, les écoliers, collégiens et lycéens vont reprendre le chemin des salles de classe !Alors que les congés d'été s'achèvent, non sans un certain pincement au cœur pourquoi ne pas se redonner un coup de booster au moral en pensant... d'ores et déjà aux prochaines vacances scolaires 2022 - 2022.Vacances de la Toussaint, de Noël, de Printemps... pourquoi ne pas rêver à vos prochaines escapades sans attendre ?Désormais le monde s'est réouvert et la pandémie semble désormais derrière nous ! Alors pourquoi ne pas pensez à vos prochains voyages en France ou à l'étranger ?La France vient de supprimer la carte des pays verts, orange et rouges. Toutefois le gouvernement se réserve le droit jusqu’au 31 janvier 2023 d’activer des mesures de « frein d’urgence » pour une durée maximale de deux mois, après avis de la Haute autorité de santé en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la Covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave.