Je vous apporte une bonne nouvelle : Pour ce qui reste de l'année 2022, vous avez encore 3 jours fériés qui vous attendent. Il y a, tout d'abord, la Toussaint du mardi 1er novembre 2022. Arrivent ensuite l'armistice de 1918 du vendredi 11 novembre et bien entendu, Noël le dimanche 25 décembre 2022. On se réjouit déjà du fait qu'ils vont tomber pendant la semaine et non un week-end, à l'exception de Noël. Au total, on a eu droit à 11 jours fériés en 2022, en plus des trois que j'ai déjà cités.