Où partir en novembre, voici quelques idées !

Voyager en Méditerranée en novembre est conseillé d’autant plus que le choix de destinations est large. Les Baléares en font partie, cet archipel au large de la côte est espagnol et bénéficie d’un climat méditerranéen. Tout au long de cette période, les températures restent clémentes. Les Baléares garantissent ainsi de meilleures vacances balnéaires grâce à ses. Quant à Ibiza, c’est l’endroit idéal pour les noctambules qui aime s’amuser et faire la fête d’autant plus qu’elle bénéficie d’une douce température pendant la nuit.Parmi celles de Majorque, Alcudia est une des plus magnifiques et des plus fréquentées. Elle dispose d’une eau peu profonde et d’une longue plage accessible aux familles et aux personnes à mobilité réduite.Malte est aussi une destination idéale pour partir en Méditerranée pendant le mois de novembre. Situé entre la Sicile et l’Afrique du Nord, cet État insulaire constitue un archipel au centre de la Méditerranée.C’est pendant le mois de novembre que le pays accueille le plus de touriste grâce à son climat de type méditerranéen. La Valette, capitale de Malte est réputée en tant que ville ensoleillée d’Europe. Chargée d’histoire, elle mérite une visite autant que ses monuments et lieux touristiques.