Vacances au Maroc : les incontournables

● Fès



En termes de superficie, Fès est la quatrième ville la plus grande du royaume marocain. C’est surtout la cité la plus moderne du Maroc.



Elle a cependant su préserver son histoire et sa culture. S’il y a bien une chose qui caractérise Fès, c’est sa grande porte médiévale. Les visiteurs entrent généralement dans la ville par cette grande porte.



De style oriental, Fès est une vieille ville qui a été classée au prestigieux patrimoine mondial de l’Unesco. Pendant votre séjour, vous aurez la chance d’y voir la plus grande Médina du monde. Profitez-en pour la visiter et surtout, pour acheter quelques petits souvenirs au souk. Des menuisiers, des tanneurs et plein d’autres artisans vous y proposent plusieurs types d’articles.



La couleur bleue est présente partout dans la cité et lui donne une fière allure. À Fès, l’ennui n’est jamais au rendez-vous. La principale attraction touristique de cette ville est le musée Batha.



Cette résidence estivale, appartenant à la famille royale, est un véritable monument au Maroc. Elle a été bâtie au 19ᵉ siècle et abrite aujourd’hui l’un des plus prestigieux musées d’arts et de traditions populaires au monde.