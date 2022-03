Couscous marocain : tout savoir sur ce met d'exception

Il n’est pas aisé de donner un chiffre fixe des variétés de couscous marocain qu’il est possible de cuisiner. En fonction de la localité dans laquelle cette recette est préparée, une version spéciale est toujours proposée. Ainsi, en parcourant les pays du Maghreb (Tunisie, Maroc, Algérie…) en passant par les autres États de l’Afrique et en débouchant sur le reste du monde, vous aurez la chance de découvrir assez de déclinaisons de ce repas.Par exemple, en France, le couscous dit « royal » est accompagné d’un cumul de plusieurs viandes comme les boulettes et la merguez, ce qui n’est pas conforme à la version traditionnelle marocaine. En effet, au Maroc, ce plat se déguste avec du marqa, une sorte de bouillon de légumes.Pour plus d’originalité, voici pour vous les variantes les plus populaires. Il y a entre autres :● le couscous marocain,● le couscous aux sept légumes● le couscous au Tfaya● les couscous aux œufs et aux amandes● le baddaz.Lecontient une sélection très raffinée de légumes tels que : les carottes, les potirons et les tomates. Il y a également des épices comme le safran, le gingembre, le ras-el-hanout, etc. Vous pouvez y mettre des pommes de terre ou des patates douces ou encore des fèves.est une recette obtenue grâce à sept différents éléments, dont les tomates, les courgettes, les navets, les carottes, les aubergines, les potirons et le chou. Il peut être accompagné de bœuf ou de mouton. Cependant, il est souvent préférable de choisir une viande pour donner un parfum unique à la nourriture.est un couscous caractérisé par un goût sucré salé à cause du raisin sec et des oignons caramélisés. Il est dans la plupart des cas servi avec du poulet et du thé à la menthe., cette préparation est faite aux semoules et de la viande ovine. C’est un plat typique de Rabat, il est généralement servi à la veille des grandes fêtes comme les mariages.qui est un couscous fait avec de la semoule de maïs fine. Il est préparé en particulier dans la région de Souss. On le sert avec des légumes ou avec des fanes de navets.