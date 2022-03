Royal Air Maroc : tout savoir sur la compagnie

La compagnie aérienne marocaine compte plusieurs partenariats à son actif. Parmi ceux-ci, il y a les accords interlignes, l’alliance internationale, les partenariats commerciaux et les partenariats technologiques.



Les accords interlignes



Aussi appelés partages de codes, les accords interlignes permettent de desservir des villes secondaires à partir de la capitale. Ceux-ci sont importants pour augmenter le nombre de dessertes.



Ainsi, la RAM a signé des accords interlignes avec GOL, JetBlue, Westjet, Etihad, Air France et Qatar Airways. C'est également le cas avec Brussels Airlines, Egyptair, Emirates, Iberia, Turkish Airlines, S7 Airlines, Saudi Arabian Airlines et Royal Air Maroc Express. Grâce à ces différents accords, la RAM se voit désormais desservir 33 destinations supplémentaires.



L'alliance internationale



En termes d’alliance internationale, il faut savoir qu’en 2020, la compagnie Royal Air Maroc a intégré l’alliance Oneworld. Cette dernière est la troisième plus importante alliance au monde.



Les partenariats commerciaux



S’agissant des partenariats commerciaux, ils favorisent le partage ou la mutualisation des programmes de fidélité entre différentes compagnies aériennes. C’est dans ce cadre que Royal Air Maroc s’est associée à Iberia et au groupe IAG. Ces partenariats ont permis aux clients de la compagnie de pleinement bénéficier des programmes Safar Flyer et AVIOS.



Les partenariats technologiques



Pour ce qui est des partenariats technologiques de la RAM, certains portent sur l’externalisation des systèmes de réservation, inventaire et enregistrement à l’aéroport. D’autres partenariats en revanche tournent autour de la maintenance, de l’entretien et de l’optimisation du confort des appareils.



En somme, il faut retenir que la compagnie Royal Air Maroc est une référence pour le transport aérien en Afrique et dans le monde. Ses activités portent aussi bien sur le transport des voyageurs que sur le fret. Pour ce faire, elle possède une flotte de 53 avions qu’elle compte porter à 105 d’ici à l’horizon 2025. Grâce à ses différents partenariats, la RAM offre un service de bonne qualité et dessert plusieurs capitales et villes secondaires dans le monde.