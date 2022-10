Où partir durant les vacances de la Toussaint ?

En restant en famille pendant les vacances de la Toussaint, préparer Halloween ravira vos enfants avec la décoration de la maison et les déguisements. Vacances scolaires : découvrez le calendrier pour 2022-2023Toutefois, vous pouvez les proposer de découvrir la Camargue. Bordant la mer Méditerranée, elle et est dotée de paysages diversifiés. Ces derniers incluent des marais salants, des étangs et des ranchs. À cela, s’ajoutent une riche faune et flore.Observer des chevaux, des taureaux et des oiseaux migrateurs lors d’une balade à pied ou à vélo raviront vos enfants. Visiter le parc ornithologique et le Parc Régional Naturel de la Camargue en sera de même. La Camargue est dans le département des Bouches-du-Rhône classé dans la zone académique B.