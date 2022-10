Où partir en décembre ? Voici nos recommandations !

Plusieurs destinations dans le monde restent à la disposition des couples qui souhaitent partir pendant le mois de décembre. On peut citer entre autres le Québec, la Patagonie ou encore les montages des Alpes. Les tourtereaux peuvent aussi programmer un voyage de noces dans l’hémisphère sud afin d’observer avec sa tendre moitié des aurores boréales. Comme le mois de décembre fait souvent référence au froid, un séjour cocooning en duo en Suisse permet aussi de passer un moment inoubliable.Pour les couples qui ont envie de s’offrir des vacances en amoureux en mode nature et sauna, ils peuvent opter pour la Finlande.C’est l’occasion idéale de combiner excursions en pleine nature et dégustation de mets gastronomiques dans un chalet. Ce genre de voyage marque en effet le retour aux sources et à l’essentiel de la vie. On y profite pleinement une douceur de vie exceptionnelle. C’est l’endroit idéal pour côtoyer la nature de plus près. Parmi les incontournables à découvrir, on peut citer par exemple les lacs et les forêts. Sinon, les Alpes françaises constituent également un choix exceptionnel pour les couples amoureux des aventures en pleine montagne.