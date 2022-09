Visiter l'Île de Naxos en 2022

Lorsqu’on évoque les îles des Cyclades, on pense aux. L’île de Naxos offre un large choix pour profiter des loisirs nautiques. Parmi les plages de cette destination figure celle d’. Se trouvant à l’ouest et à 2 km du centre de Chora, elle est désignée comme un lieu incontournable avec son sable fin doré et son eau turquoise limpide.Outre ses dunes remarquables, permettant de lézarder à l’ombre, elle est aussi équipée de parasols et de chaises longues en saison. Agios Georgios est ainsi idéale pour passer des vacances en famille, d’autant plus que des montagnes pittoresques la protègent du vent. Il faut dire que les visiteurs s’y rendent en raison de ses nombreux spots de surf, de planche à voile ou encore de plongée avec tuba.Situé à 5 km au sud de Chora, le bord de mer d’est une autre attraction touristique à voir. Cette longuefin avec une eau claire turquoise compte parmi les plus belles de l’archipel des Cyclades. S’étendant sur 1 km 50, elle est entourée de dunes qui la protègent du vent. Avec les différentes infrastructures touristiques sur place, vous pourrez vous détendre sur les transats, à l’ombre des parasols qui sont installés sur des parties aménagées.En outre, profitez de l’ambiance du lieu avec les bars et les tavernes au bord de l’eau. Il faut noter que la plage d’Agios Prokopios convient aux familles avec des enfants et aux amateurs de sports nautiques comme la planche à voile. Pour s’y rendre, vous pouvez prendre le bus au départ du port.D’autres plages comme Plaka sont classées parmi les plus belles de Naxos. Située sur l’extrémité ouest de l’île, elle est interminable et est dotée de paysages époustouflants. Son sable fin doré, parsemé de petits galets blancs, et ses eaux limpides de couleur azur sont de vraies merveilles. En été, les vacanciers sont nombreux à y séjourner, surtout les familles et les amateurs de sports nautiques comme le ski nautique. À noter toutefois que la partie plus au sud est destinée au naturisme.