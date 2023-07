Appli mobile TourMaG



La Canée, la beauté cachée de la Crète Une plongée au coeur de la Grèce

Découvrez La Canée, cette petite ville de Crète occidentale au cœur de la Grèce et profitez d’un séjour exceptionnel à la découverte des plus beaux endroits.

Rédigé par Manon Morelli le Jeudi 20 Juillet 2023





La Canée, une évolution au fil des générations



Top 5 des lieux incontournables de La Canée



A la découverte de la gastronomie locale



Questions des voyageurs : conseils et astuces



Crète est une île aux petits airs de paradis. C’est la plus grande des îles grecques et la cinquième plus grande île de la mer Méditerranée.



Sur l'île de Crète se trouve une ville unique, aux maisons colorées et à l’ambiance chaleureuse : La Canée. Également connue sous le nom de Chania, la ville attire chaque année des visiteurs venus du monde entier à la découverte de ses paysages et monuments exceptionnels.



Vous souhaitez découvrir la ville de La Canée, nous vous donnons toutes les informations dont vous avez besoin pour organiser un séjour agréable et plein de surprises.

La Canée, une évolution au fil des générations La ville de La Canée est la deuxième plus grande ville de Crète. La cité a une histoire riche qui remonte à l'Antiquité. Elle a été sous le contrôle de nombreuses civilisations différentes au fil des siècles, parmi lesquelles on retrouve notamment les Minoens, les Romains, les Byzantins, les Vénitiens, les Ottomans ou encore les Grecs modernes. Chaque civilisation a laissé son empreinte sur la ville, et cette empreinte se retrouve dans l'architecture et la culture de la Canée. Dans l’Antiquité à la période moderne en passant par la Renaissance et le Moyen-Age, la ville a évolué pour offrir de nos jours un paysage incroyable et multiple.



La vieille ville de La Canée à la particularité d’être entourée d’une muraille qui a été construite à l’origine à partir des pierres détachées des ruines de l’Ancienne Kydonia (ancien nom de la ville, endroit où celle-ci se trouve de nos jours) par les Byzantins. Les murs ont par la suite été réparés par les Vénitiens au XIIIe siècle pour abriter en leur sein la nouvelle ville. Au cours de votre séjour à La Canée, vous aurez l’opportunité de découvrir cette architecture si particulière et les nombreux lieux d’intérêt culturel que compte la ville.

Top 5 des lieux incontournables de La Canée Découvrez le top 5 des lieux que vous ne pouvez pas manquer lors de votre séjour !



1) Le vieux port vénitien : avec le phare du XVe siècle qui l’accompagne, le vieux port vénitien est l'emblème de la ville. Construit au XIVe siècle, le port témoigne de l’importance de l’histoire maritime de la ville. Entouré de maisons colorées, il propose un cadre unique et s’impose comme l’endroit idéal pour profiter d’un magnifique coucher de soleil. Autour du port, de sublimes constructions s’offrent à vous.

2) La vieille ville : véritable labyrinthe de rues pavées, la vieille ville de La Canée regroupe toutes les influences des différentes civilisations qui y sont passées. Vous pourrez y découvrir des monuments tels que la cathédrale orthodoxe, la synagogue Etz Hayyim (seul vestige restant de la communauté juive dans la ville) ou encore la mosquée des Janissaires, sur le vieux port.

3) Le marché couvert de La Canée : situé dans un bâtiment en forme de croix, le marché couvert de La Canée est un lieu de rencontre et d’échange que vous ne pouvez pas manquer. Découvrez la qualité des produits locaux, la passion des producteurs et l’ambiance qui règne dans ces lieux plein de vie. c’est également l’opportunité de découvrir les saveurs locales autour d’une dégustation improvisée.

4) Le quartier de Splantzia : la quartier de Splantzia correspond à l’ancien quartier turc de la ville. Populaire et authentique, ce quartier est constitué de ruelles de charme de de beaux bâtiments tels que le minaret de Splantzia avec ses tours, un monument unique qui vaut le détour.

5) Le musée archéologique de la Canée : situé dans l’ancien monastère de Saint-François, le musée archéologique propose une collection variée d’objets de différentes époques, notamment d’artefacts minoens et romains trouvés dans la ville. C’est une étape incontournable lors de votre séjour, pour une plongée au cœur de l’histoire.

Sachez qu’autour de la ville, de somptueux paysages vous attendent pour vos vacances. Si vous en avez l’opportunité, nous vous invitons à découvrir les Gorges de Samaria, au cœur du parc national de Samaria, ainsi que les belles plages de La Canée jusqu’à Agii Apostoli. Profitez de plages de sable fin et d’une eau turquoise pour un moment de pure détente.

A la découverte de la gastronomie locale La cuisine crétoise n’a rien à envier à ses voisines. Sur l’île, vous aurez l’opportunité de découvrir des saveurs uniques et des plats typiques pour une immersion complète dans la culture locale.



Impossible de visiter la Dakos. Cette préparation simple et rapide fait le bonheur des gourmands, surtout lorsque les chaleurs atteignent des sommets. Il s’agit d’une tartine ayant pour base un “paximadi” (une biscotte à base d’orge) légèrement imbibée d’eau ou d’huile d’olive. La tartine est ensuite parée de tomates fraîches râpées ou coupées en petits morceaux et de mizithra, un fromage de chèvre ou de brebis. Saupoudrée de sel, de poivre, d’herbes aromatiques et d’huile d’olive, c’est un en-cas rafraîchissant et gourmand qui vous séduira assurément.



Tout comme la Grèce, la Crète aime décliner la préparation de la viande d’agneau. Elle peut dans ce cas être servie avec du stamnagathi, une plante sauvage semblable aux épinards. accompagné d’une sauce avgolemono (à base d'œuf et de citron), c’est un véritable régal pour les papilles.



Enfin, laissez-vous tenter par le raki, la boisson nationale crétoise. Il s’agit d’une eau de vie forte qui peut se boire en toute occasion. Le raki se boit pur et est généralement accompagné de différents amuse-bouche.

Questions des voyageurs : conseils et astuces Des questions pour votre séjour à La Canée ? Voici quelques pistes de réponses !



Comment se déplacer à La Canée ?



Il est assez facile de se déplacer à la Canée, car de nombreuses options vous sont proposées. Vous pouvez prendre le bus ou louer une mobylette. Pour vous déplacer facilement et à votre rythme sur l'île, vous pouvez louer une voiture.



Où se balader à La Canée ?



Le vieux port de La Canée est l’endroit idéal pour se promener, de jour comme de nuit. A proximité du port, au cœur de la vieille ville, vous aurez facilement accès à de nombreux bars et restaurants pour passer de bons moments conviviaux en famille ou entre amis.



Pourquoi La Canée ?



La ville s’appelait à l’origine Kydonia durant l’Antiquité. Lorsque la ville tomba aux mains des peuples arabes au IXe siècle, la ville fut renommée Al Chanea. En 1252, les Vénitiens la baptisèrent La Canéa, La Canée en français.



Quand partir à La Canée ?



La Canée bénéficie d’un climat méditerranéen agréable qui lui permet de présenter une météo généralement clémente. La meilleure période pour partir à La Canée est de mai à septembre, car les températures y sont plus élevées. Vous pouvez visiter la ville généralement à partir de mars, avec des températures plus fraîches. Évitez peut-être les mois de janvier et février qui peuvent être trop frais.







