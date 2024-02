Voyage Grèce : quelles conditions d'entrée ?

Acropole d'Athènes (1987)

Centre historique (Chorá) avec le monastère de Saint Jean « le théologien » et la grotte de l'Apocalypse sur l'île de Patmos (1999)

Délos (1990)

Monastères de Daphni, de Hosios Loukas et Nea Moni de Chios (1990)

Monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique (1988)

Pythagoreion et Heraion de Samos (1992)

Sanctuaire d'Asclépios en Epidaure (1988)

Site archéologique d'Aigai (nom moderne Vergina) (1996)

Site archéologique d'Olympie (1989)

Site archéologique de Delphes (1987)

Site archéologique de Mystras (1989)

Site archéologique de Philippes (2016)

Sites archéologiques de Mycènes et de Tirynthe (1999)

Temple d'Apollon Épikourios à Bassae (1986)

Vieille ville de Corfou (2007)

Ville médiévale de Rhodes (1988)

Météores (1988)

Mont Athos (1988)

Lase situe en Europe du Sud. Elle est entourée à l’ouest par la mer Ionienne et à l’est par la mer Égée.Le territoire comprend: la Grèce continentale, la presqu'île du Péloponnèse et les îles.Ces dernières représentent un cinquième de la superficie totale du pays.L’Albanie, la Bulgarie, la Macédoine partagent au Nord ses frontières avec la Grèce. Au nord-est le pays est frontalier avec la Turquie. La Grèce a également des frontières maritimes avec l'Albanie, l'Italie, la Libye, l'Égypte et la Turquie.Le pays s'étend suret compte 10,64 millions d'habitants (février 2024).est la plus grande ville et lade la Grèce.Le pays dispose de nombreux monuments classés au patrimoine mondial de l’UNESCO :Selonlereprésente en Grèce la, avec la marine marchande.Le secteur contribue directement au PIB à hauteur de 13%, tandis que sa contribution indirecte est estimée par les autorités à près de 25% du PIB. Le pays a attiré plus de 32,7 millions de visiteurs étrangers en 2023.Avant d'envisager un voyage à l'étranger, il est conseillé de consulter la rubrique Conseils Aux Voyageurs du site de Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.Le Quai d'Orsay conseille de, assurances, argent, santé, etc. ; la législation du pays ; de consulter les conseils pratiques face aux risques : sanitaires, naturels, chimiques, etc. ; et de consulter le site du consulat français qui peut vous accompagner sur place.Il est également recommandé de s'inscrire sur le fil d'Ariane du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères. Les voyageurs inscrits recevront ensuite