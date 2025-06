Trois jours d’incendies à Chios, Grèce : situation critique et enquêtes en cours

Les efforts de lutte sont massifs, avec 444 pompiers appuyés par 21 équipes commandos forêt, 85 véhicules, et 30 volontaires équipés de 4 véhicules

"si la météo permet une atténuation des vents, comme la nuit dernière, la situation pourra être maîtrisée"

incendies simultanés dans plusieurs zones isolées

"activité criminelle organisée"

Depuis dimanche après-midi, l’île de Chios fait face à une catastrophe écologique majeure. Les incendies ont déjà détruit des milliers d’hectares de forêt, contraint à l’évacuation 17 campements, anéanti des troupeaux d’animaux et détruit au moins trois maisons.D'après les propos du maire, Ioannis Malafis, récolté par Dnews ".Le front principal reste concentré au centre et au sud de l’île, en particulier vers la zone de Mastichochoria. Le maire a déclaré à la chaîne MEGA que. Toutefois, il a alerté que certains habitants évacués étaient déjà retournés dans leurs habitations, ce qui complique les opérations .Le ministre grec de la Crise climatique et de la Protection civile, Yiannis Kefalogiannis , s’est rendu sur place et a confirmé la gravité de la situation lors d’une réunion avec les autorités locales et la direction des pompiers. Il a évoqué des "" de l’île, phénomène qui ne peut être imputé au hasard, laissant fortement penser à une. La police et les équipes spécialisées en incendies criminels enquêtent activement sur ces pistes.