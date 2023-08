Incendies Grèce, Tenerife : quelles conséquences pour les voyageurs ? 🔑

"n'est pas encore contrôlé, loin de là, mais la plus grande partie est stabilisée"

"La zone d’incendie s’est concentrée sur la montagne, donc hors des points touristiques. Seule conséquence pour les clients : l’accès au Mont Teide a été fermé au nord et au sud",

"il n’y a pas eu de difficultés particulières à gérer depuis le début de l’incendie. Aucune évacuation.



Les opérations et séjours se déroulent normalement et notre réceptif sur place surveille l’évolution de l’incendie de près, ainsi que l’office de Tourisme de Tenerife qui nous fait des points journaliers. L’équipe clients sur place et d’astreinte était bien informée de la situation et prête à agir si besoin".

Un point régulier est fait à nos partenaires (notamment Leclerc / Veepee, qui sont les plus actifs) afin de les rassurer en ce sens.



Même les clients qui vont partir dans les prochains jours ne semblent pas inquiets. Nous avons eu une seule demande de changement pour un hôtel dans le Sud en une semaine.

Qu'en est-il pour les Canaries ?Sur Tenerife, le feu, a déclaré le chef des services d'urgence de l'archipel, Manuel Miranda, lors d'une conférence de presse à Santa Cruz de Tenerife.nous précise Tom Darras, chef de produit îles Canaries chez ÔVoyages.Pour l'heure donc, aucune conséquence pour les voyageurs :Le voyagiste reste en lien avec ses partenaires et ses clients : "