Incendies en Grèce: ATR appelle les pros du tourisme à l’action

« Il s'agit de travailler sur l'éducation pour adulte autour de trois publics : la création d'un MOOC pour les TO et notamment les chefs de production, une application pour les prestataires et agences réceptives (ça peut être un chauffeur de bus, un guide...), et un jeu sur le voyage bas-carbone pour les voyageurs via les agences de voyage»

« Depuis le début du projet en 2022 les partenaires européens du projet, en Belgique, en Italie, en Espagne et en Grèce nous alarment sur la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes et l'urgence d'agir »

« Il existe une relation de cause à effet entre le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles telles que les inondations, qui ont récemment frappé des régions telles que l’Émilie-Romagne en Italie en mai dernier ou la Belgique avec 39 morts en juillet 2021, les épisodes de sécheresses qui s’amplifient en intensité et en durée (y compris en hiver) dans une grande partie de l’Europe, les incendies de forêt, notamment en Grèce et en France en 2022, sans compter les canicules dès le mois d’avril en Espagne et cet été dans tout l’hémisphère Nord avec plus de 100 degrés fahrenheit dans l’Ouest des Etats-Unis, 48 degrés celcius annoncés à l’ombre en Sardaigne le mardi 18 juillet 2023, la fermeture du Parthénon à Athènes en raisons des fortes chaleurs à Athènes, etc. »

C'est justement parce que Rhodes et Corfou sont d'importantes destinations touristiques qu'Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) publiait ce lundi 24 juillet un communiqué pour appeler les professionnels du tourisme mais aussi leurs clients à agir de manière forte.L'association est chef de fil d' ATRE , un projet européen Erasmus+ impliquant notamment la Grèce.nous expliquait alors Julien Buot, directeur d'ATR.Aujourd'hui, le directeur d'ATR est plus inquiet.nous dit-il.Et pour cause :indique le communiqué publié sur le site d'ATR.Dans ce cadre, l'association estime que le secteur du tourisme a des responsabilités, et un rôle à jouer.