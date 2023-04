67% des Français favorables à la taxation de l'aérien

"abaisser la vitesse limite sur autoroute"

"densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire

"Concernant les leviers pour limiter le changement climatique, le choix d’une responsabilité citoyenne : il faudra modifier de façon importante nos modes de vie, est largement dominant : 56 % en moyenne sur la période 2006-2022, 62 % dans cette enquête."

Quid des sujets liés au tourisme, que pointent les répondants ?ex æquo avec la déforestation, et directement après l'industrie (94 %) et la production d'électricité (93 %).Fidèle à leur réputation,Mais s'ils sont de plus en plus défaitistes et craignent, pour les deux tiers d'entre eux qu'on n'arrive pas à limiter le réchauffement climatique, ils ne baissent pas pour autant les bras, et sont disposés à changer. Certes, en râlant (comme tout bon Français), mais en ayant conscience de la nécessité d'évoluer.Pour la majorité des sondés, les solutions évoquées sont des choix systémiques et politiques, comme le développement des énergies renouvelables (90 %) ouLes solutions plus directement personnelles semblent bien moins évidentes : en queue de peloton, on retrouve(46 %) ou(37 %).Pourtant, la nécessité de changer nos modes de vie paraît évidente, comme l'indique l'ADEME :