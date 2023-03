Pourquoi le tourisme doit s'intéresser au 6e rapport du GIEC ?

Au-delà du fait que, pour le tourisme, c’est tout simplement l’intérêt des touristes de bénéficier d'un patrimoine naturel qui s’envole quand ledit patrimoine est détruit, c’est tout simplement la question de la "vivabilité" de la planète qui se pose.



La chute de la biodiversité réduit la pollinisation, l’agriculture intensive appauvrit les sols réduisant la possibilité de se nourrir. La bétonisation et la déforestation créent des zoonoses, provoquant autant de crises sanitaires.



Mais, plus grave encore, certaines régions du monde s’avèrent d’ores et déjà inhabitable.



Déjà en 2021, le GIEC posait le problème des canicules humides : l’intensité du réchauffement, couplée avec l’humidité du climat, ne permet plus au corps humain de réguler sa température via la transpiration.



Le golfe Persique et le golfe du Mexique, l’Asie du Sud et du Sud-Est, l’Inde et le Pakistan, certaines régions Africaines sont d’ores et déjà dans le viseur.



Si le réchauffement dépasse les 2°, ces régions pourraient ne plus être habitables, ce qui provoquerait - et provoque déjà, par effet de chaîne, des migrations climatiques et une instabilité des sociétés humaines.



Autres causes, mêmes conséquences : la montée des eaux réduit de fait les littoraux quand elle n’engloutit pas des îles entières, et les événements météorologiques extrêmes détruisent les infrastructures.