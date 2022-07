Sécheresse dans le Verdon : le vrai du faux

Le tourisme, justement, se plaint d’être directement touché par une vague de désinformation, liée à cette grave sécheresse, qui fait fuir la clientèle.



« Cette situation peut être accentuée par les angoisses collectives, les rumeurs qui vont bon train et sont alimentées, y compris par les médias et les réseaux sociaux. Par exemple, beaucoup de fausses informations circulent sur des problèmes de pollution ou sur des interdictions d'activités nautiques, sans fondement officiel.



Non, les gorges ne sont pas à sec ! Non, il n’y a pas seulement 40 cm d’eau dans le Lac de Castillon ! Les sports d’eau vive ne sont pas interdits ! Ce sont les conditions qui ne sont simplement pas réunies pour qu’ils puissent se réaliser » s’indigne le PNR.



Fabien Perrot, directeur de l’OTI de la Communauté de communes Lacs et Gorges de Verdon (CCLGV) s’exaspère. « Nous sommes suffisamment victimes des raccourcis des journalistes en ce moment qui mettent tous les lacs du Verdon dans le même sac !



Il y a encore de l'eau dans le Verdon, sur notre secteur. Ce genre d'articles et de reportages TV qui se multiplient depuis quelques jours ne font qu'angoisser les touristes qui pensent qu'on ne peut même plus se baigner dans le lac de Sainte-Croix ! Et de ce fait envisagent des annulations en cascade. Nous avons une saison à gérer et ce genre d'articles ne nous aide vraiment pas. »



Et Gilles Gravier d’enfoncer le clou : « Il y a une déferlante médiatique, et face à ces haut-parleurs, on ne peut pas grand-chose. Bien sûr, il y a de vrais problèmes de sécheresse, évidemment qu’on subit le réchauffement climatique, et qu’il est nécessaire d’y être attentif, c’est une question de bon sens !



Mais il faut avoir un discours de vérité : quand il y a une crise, on le dit, quand il y a des excès, il faut le dire aussi. Ce que j’ai lu dans la presse la semaine dernière me navre. Beaucoup de journalistes ne mesurent pas la portée de leur parole et on assiste à des annulations très dommageables là où il n’y a strictement aucune raison d’annuler »