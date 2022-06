Sécheresse : la Région PACA en première ligne

« L’état des nappes phréatiques s’est rapidement dégradé à partir de février 2022. Les pluies insuffisantes ont fortement impacté le niveau des nappes. La situation est particulièrement préoccupante, avec des niveaux bas à très bas localement »

« plus chaud et plus sec que la normale en Europe continentale et surtout Méditerranée »

Depuis avril, les institutions chargées de vérifier le niveau d’eau sont en alerte : la sécheresse s’installe de plus en plus tôt et de plus en plus durablement sur le territoire.Selon le service géologique national (le Bureau de recherches géologiques et minières, ou BRGM),Les prévisions Météo France pour ce début d’été vont dans le même sens : un tempsUn constat qui s’inscrit dans une tendance générale, et va dans le sens des projections du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), qui promet pour les saisons estivales à venir des pics de chaleurs accentués et des périodes de sécheresse intense, provoquant une baisse du niveau des nappes phréatiques.