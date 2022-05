Comment la France veut devenir la première destination durable au monde

« Nous pesons pour 15 % de l’hôtellerie en France et 70 % de nos établissements correspondent à la cible du Fonds Tourisme Durable.



Nous avons une vraie expertise terrain : nous connaissons bien ces acteurs et nous avons une politique d’ultra proximité, avec 20 responsables régionaux mobilisés »

« Ceux qui n’ont pas pu aller jusqu’au bout ont surtout été bloqués par l’impossibilité de faire établir les devis nécessaires au dossier »

Le groupe diagnostique chaque établissement qui souhaite mettre en œuvre une transition vers un modèle plus durable.Il l’aide à évaluer les investissements, les éventuelles formations, et les accompagne dans la demande de dossiers de subventions, qui prendront en charge entre 70 et 80 % des actions envisagées.Pour Karim Soleilhavoup, directeur général du Groupe Logis Hôtels, ce partenariat n’est pas un hasard :Et le bilan est positif : sur 100 établissements accompagnés,indique. En cause : la désertification des territoires ruraux et le manque d’artisans disponibles.L’année dernière, le gros des projets reposait sur la sensibilisation, la réduction des déchets et des projets simples avec une efficacité immédiate.Pour 2022, l’idée est d’aller plus loin. Travailler sur le digital, automatiser pour créer des économies d’énergie, mais aussi, toucher au bâti et à la logistique. Cette fois, ce sont les systèmes de gestion technique des bâtiments qui sont visés, pour améliorer à la fois le coût économique et environnemental, le bien-être au travail et le confort pour les clients.