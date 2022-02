Plan de Relance Destination France, un point d’étape de Jean-Baptiste Lemoyne

Enfin, plusieurs dossiers vont être abordés dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. Le ministre souhaite infléchir l’action de l’Europe dans deux directions : faire en sorte qu’elle soit encore plus exemplaire en matière de tourisme durable, et que le monde entier le sache, et, un véritable marché intérieur dont il faudrait limiter les contraintes.Selon la volonté qui pourrait s’exprimer de la part du Parlement européen, il n’est pas impossible que deux sujets soient remis sur la table législative : les conditions d’exercice des locations de courtes durées entre particuliers, et la révision de la Directive européenne en matière de voyages à forfait… Lourd programme.