Fonds de garantie : que nous apprend le décret ?

La gestion aussi bien comptable que financière et administrative sera assurée par la Caisse centrale de réassurance selon les règles qui sont applicables à cette dernière, sous réserve des dispositions du présent décret.



Attention, la comptabilité sera distincte de celle des autres opérations pratiquées par la Caisse.



" Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article 7, selon les modalités prévues à l'article 8, " précise le décret.



Le contrôle des opérations est réalisé par les commissaires aux comptes de la Caisse centrale de réassurance.



De plus, un conseil de gestion du Fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours est créé. Il sera présidé par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance (ou son représentant), mais comprendra aussi trois représentants de l'Etat nommés.



Deux seront nommés par le ministre chargé de l'économie et le troisième par le ministre chargé du budget.



Le secrétariat du conseil de gestion est assuré par la Caisse centrale de réassurance.



Au minimum, une convocation annuelle est prévue du conseil de gestion du fonds, sur demande de son président.



" Il analyse l'exposition du fonds, la sinistralité enregistrée et sa situation comptable et doit être consulté pour arrêter les comptes de l'année écoulée au plus tard trois mois après la clôture des comptes.



Il vérifie le respect par les garants signataires des conventions susmentionnées, et des critères définis dans le présent décret et valide les frais de gestion exposés par la Caisse centrale de réassurance, " explique le décret.