Tourisme et SEO : quels acteurs se démarquent sur les moteurs de recherche ?

Lesdominent largement le trafic naturel du secteur touristique avec 302 millions de visites. Elles captent à elles seules près de 70 % du trafic SEO global partagent la première place avec respectivement 19 % et 18 % de part de marché.suit avec 12 %, devantà 9 %. Cette suprématie repose sur des stratégies digitales performantes et une forte notoriété de marque.Les Voyages Carrefour , Voyage Privé et Leclerc Voyages captent ensemble près de 70 % du trafic SEO des agences. Les acteurs de niche telsenregistrent les plus fortes croissances relatives, avec +150 % pour Evaneos, traduisant l’intérêt croissant pour les offres sur mesure.Le: 88 % du trafic des agences de voyage s’effectue sur mobile. L’audience est majoritairement composée de personnes de plus de 45 ans (72 %), un public mature et exigeant, sensible aux comparateurs, aux offres spéciales et à des parcours d’achat fluides.