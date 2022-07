Appli mobile TourMaG



Le SEO, c'est quoi en 2022 ? Ce qu'il faut savoir sur le SEO aujourd'hui

Si vous travaillez sur le Web, vous avez sûrement entendu parler du SEO (Search Engine Optimization). Sans cet outil, il vous sera difficile de vous frayer une place parmi les milliers de sites référencés par Google. Bref, la maîtrise du SEO est une condition sine qua non pour garantir la survie de votre site web. Dans le guide du jour, je vais vous présenter les astuces pour un site Google Friendly, avec un SEO adapté aux tendances de 2022. Mais tout d'abord, je vous propose d'en apprendre davantage sur la définition du SEO et sur ses caractéristiques.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Vendredi 22 Juillet 2022

Sommaire :



Que veut dire SEO ?



Comment faire du SEO ?



Comment améliorer son SEO ?



Comment faire un audit SEO ?



Comment optimiser un article



Pourquoi faire du SEO ?



Combien ça coûte ?



Que veut dire SEO ?



► Une démarche bien étudiée pour de meilleurs résultats

Le SEO est également désigné par le terme "référencement naturel". Le principal objectif est donc d'améliorer la qualité et, aussi, le volume du trafic d'un site Web donné grâce aux techniques de référencement. Cela implique la mise en place d'une stratégie SEO claire qui prend en compte plusieurs éléments :

● Les attentes des internautes

● Le suivi des mises à jour de Google en la matière

● Les objectifs de votre site Internet



Je précise qu'il est tout à fait possible d'inclure le SEO dans une stratégie de marketing digital.



► La confusion à éviter

Comment faire du SEO ?



► Le Technical SEO, ou l'optimisation technique

C’est la base d'un contenu bien optimisé. En effet, c'est ce point que les robots de Google vont examiner en premier. Pour vérifier si votre site est indexé, il suffit de saisir la commande "site :" dans la barre de recherche. La commande doit être suivie de votre nom de domaine. Les résultats affichés vont montrer les pages indexées par Google.



► La qualité et le volume du contenu

Pour améliorer votre position dans les résultats de recherche, vous devez aussi travailler le volume et la qualité du contenu. Il doit être aussi unique, sans duplicate content , avec une structure fluide et claire. Je vous recommande par exemple, de miser sur les balises Hn (2, 3, 4 et même 5 en cas de besoin) et les puces. C'est beaucoup plus facile à lire, d'autant plus que Google sanctionne positivement ce genre de structures.



► Le linking, ou la popularité de votre site

Comment améliorer son SEO ?



► Produire un contenu de qualité

Le contenu de votre site doit être pertinent, non dupliqué et de qualité. Il doit apporter une valeur ajoutée à l'internaute et satisfaire sa requête.



► Penser à des titres accrocheurs

Le titre doit être court - pas plus de 65 caractères -, accrocheur, et ce afin de donner envie d'aller voir la suite. La tendance actuelle consiste à rédiger des titres sous forme de questions. "Où trouver un climatiseur pas cher ?", "Comment choisir un smartphone". Les titres de type "guide pratique" sont aussi très recherchés : "X astuces simples pour rafraîchir une chambre en été sans climatiseur".



► Être actif

Votre site Web doit être actif. Il faut l'alimenter régulièrement pour générer du trafic et capter l'attention des robots de Google.



► Ne pas abuser des mots-clés

On pense, à tort, qu'il faut insérer les mots-clés à tout-va dans un article ou un quelconque contenu Web. Or, la suroptimisation risque de vous déclasser.



► Optimiser les images

Pour ce faire, vous devez prendre en compte l'attribut Alt et Title. Je vous rappelle que l'image doit être aussi accompagnée d'une légende. Il faut également que sa taille soit raisonnable : pas moins de 600 pixels de largeur.



► Bien structurer le contenu

Je vous parlais déjà de l'importance d'un contenu bien structuré. Dans cette optique, le texte doit impérativement contenir les balises Hn. Il s'agit de rendre le texte moins dense et, surtout, plus compréhensible pour les internautes. Tout comme les H1, vous pouvez choisir des questions pour vos H2, 3, 4…



► Choisir des backlinks pertinents

Il n'y a aucun mal à renvoyer vers des sites de référence. Bien au contraire : c'est même conseillé pour améliorer le positionnement de votre site.



► Méta description est maillage interne

Comment faire un audit SEO ?



Il s'agit de faire l'état des lieux des performances générales de votre site au niveau du référencement. Aussi, vous allez identifier vos points faibles et les lacunes à combler. Un audit SEO se fait en plusieurs étapes :



● La définition de vos objectifs SEO : ils doivent être mesurables, atteignables, spécifiques et clairs (exemple : augmenter le trafic de 50 % dans 7 mois)



● L'analyse de votre stratégie de keywords : choisir les keywords adéquats en fonction de la nature de votre activité et de votre cible



● L'audit technique : on établit, ici, un état des lieux de l'aspect technique de votre SEO



● La vérification de l'indexation de votre robots.txt et de vos pages



● L'analyse de l'architecture du site



● La vérification des fichiers Logs



● L'analyse SEO Off Site : cette analyse porte sur les backlinks et les liens entrants. Il s'agit donc d'évaluer votre notoriété



Comment optimiser un article SEO ?



Tout d'abord, il faut trouver une requête cible pertinente. Ensuite, il faut renforcer le champ sémantique du texte avec des mots en rapport avec la thématique traitée.



N'oubliez pas de bien structurer votre article avec les balises Hn nécessaires. Évitez, dans cette optique, les longs paragraphes : séparez-les par des H2 ou des H3 pour les sous-catégories.



► Le multimédia et les liens internes/externes

Autre chose : votre texte doit être accompagné d'images, d'infographies et de vidéos. Ce point est pris très au sérieux par les robots de Google.



D'autre part, pensez à intégrer des liens internes et externes au sein de l'article. Il n'en sera que plus pertinent et plus apprécié aux yeux de Google et des utilisateurs.



Pourquoi faire du SEO ?



Il s'agit d'un investissement à long terme qui nécessite, bien entendu, les moyens humains et techniques adéquats.



Généralement, le tarif horaire d'un expert SEO équivaut à 150 euros. Avec une agence SEO, la facture s'élève à 300 euros, voire 800 euros par jour pour les services haut de gamme.



