Il faut rappeler qu'un mot-clé se divise en deux grandes catégories.Celui-ci est attribué à une page Web donnée. Il peut aussi s'agir d'une suite de mots. C'est avec ce ou ces termes que vous allez vous positionner dans les résultats des moteurs de recherche. La difficulté concerne le bon placement de ces termes. Il faut, de ce fait, choisir les bonnes balises, comme les titles ou les Hn. Un mot-clé bien placé fait partie des éléments que Google analyse en premier lorsqu'il scanne votre page.Le but de ses robots consiste à savoir si vos keywords répondent, ou non, à la requête des internautes. Je vous recommande d'établir une liste de mots clés et d'en choisir les plus pertinents. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des outils comme Ahref ou Google Trends . Ou alors, vous pouvez commencer à taper une expression ou un terme sur Google, et observer les suggestions de mots clés. C'est une méthode efficace pour connaître les éléments les plus recherchés par les internautes.C'est le support qui va soutenir le mot-clé principal. Je dois dire que ces mots ont perdu de leur utilité au fil des années. On a tendance à travailler sur la sémantique avec un champ de recherche plutôt élargi. Ce champ sémantique, s'il est bien constitué, permet de trouver les bons mots à insérer dans le contenu.Il permet alors d'optimiser le contenu, de générer du trafic - un trafic qualifié surtout ! - et d'améliorer votre positionnement dans le SERP. Une bonne combinaison entre mots clés principal et secondaire, vous permettra même de concurrencer des sites utilisant le SEA.