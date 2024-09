EXCLUSIF - Carrefour Voyages : suspicion de "fraude massive" en agence 🔑

en bande organisée,

C'est un assez gros dossier, j'ai même été surpris par l'ampleur de la chose, je n'ai jamais vu ça,

Depuis maintenant un an, Carrefour Voyages fait beaucoup parler de lui.Ce réseau très discret et qui ne communiquait qu'exceptionnellement, est devenu plus bavard ces derniers mois.Lors du congrès des EDV à Maurice, Patrick Métivier, est revenu sur le redressement amorcé d'une enseigne qui affichait, enfin, l'ivresse d'un exercice positif.Ensuite nous avons commenté les départs des cadres (Adil Lanaya et Mohamed Boukouna) et pour finir les ventes de dernière minute de l'été. Des nouvelles moins positives bruissent désormais chez Carrefour Voyages. On nous confirme que des procédures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement, ont été ouvertes à l'encontre de plusieurs salariés dans les agences du réseau.]bIl est reproché, à ces personnes,possiblement "" selon les propres mots d'une source interne bien informée." nous confie un délégué syndical représentatif de la branche.Après quelques coups de fil et consultation de documents,