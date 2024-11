Meilleure enseigne, RSE : Verdié Voyages fait coup double !

"Proposer des voyages écoresponsables demande de choisir nos partenaires et prestataires. Il va falloir maîtriser de plus en plus cet aspect pour faire évoluer nos produits et proposer des voyages avec moins d'impact..."

"Il faudra également informer nos voyageurs : pour faire des voyages qui auront moins d'impact, les voyageurs devront s'impliquer. Il faudra qu'ils se comportent différemment. Cela demande de la pédagogie."

Enfin, il faut avoir une équipe engagée pour avoir une cohérence globale. C'est un vrai projet d'entreprise qui fait écho au sein des collaborateurs. Nous travaillons sur les avantages sociaux. La mise en place d'une politique RSE ne peut être que partagée, c'est une véritable orientation."

"40 ans ce n'est pas rien. Et nous sommes encore là avec de nombreux projets. Nous prenons le virage de la RSE et nous sommes récompensés sur la qualité de nos prestations. Nous abordons l'avenir assez serein, avec toujours comme passion le voyage. Mais le voyage avec du contenu : de la culture, de l'art, de la découverte, de la rencontre et avec... l'Humain !".

précise Yves Verdié.ajoute le dirigeant.Deux distinctions qui arrivent à l'aube des 40 ans de l'entreprise.