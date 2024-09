Yves Verdié constate "un retour des clients sur-mesure en agences" 🔑

TourMaG - L'intelligence artificielle est le sujet dont tout le monde parle. Comment voyez-vous évoluer le rôle des agences de voyages ?



Yves Verdié : Le consommateur a encore une image des agences qu'il voit comme des intermédiaires coûteux. Notre métier est d'apporter un service. C'est toute une pédagogie à mettre en place.



Le problème des métiers de services est de trouver un modèle économique qui soit viable et d'avoir suffisamment d'outils technologiques qui permettent à l'humain de faire vraiment la couche avec le plus de valeur ajoutée.



L'IA, dont tout le monde parle, va nous faire gagner du temps dans certains process de l'entreprise. C'est indéniable. Mais lorsqu'on voit la tarification aérienne qui est devenue tellement complexe, avec une multitude d' ancillaries tout devient opaque et la comparaison complexe.



Nous avons un rôle à jouer. Le jour où la compagnie aérienne annule, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va régler le problème et prendre en charge les clients (rires)



Je pense qu'il y aura toujours besoin de l'humain, notamment face aux réactions du tout digital. Le digital permet de se protéger de l'usager et des éventuels litiges. Les clients ne peuvent finalement pas se plaindre.



Alors que nous au contraire, nous apportons du service. Notre baseline qui date de 2017, c'est d'ailleurs " Destination Humaine ". C'est notre ADN.



Reste la question du modèle économique. Peut-être seule une tranche de clientèle sera prête à payer un service humain. La "low costarisation" c'est ce qui crée aussi le sentiment de tourisme en masse et le rejet des touristes : c'est ce sentiment que les touristes consomment des voyages.