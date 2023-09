Yves Verdié : "Les compagnies ont démissionné de leurs obligations"🔑

TourMaG - Quelle est l'incidence de l'inflation sur le marché du voyage ?



Yves Verdié : Nos paniers moyens ont augmenté. Mais il est difficile de savoir si cette hausse des paniers moyens est imputable uniquement à l'inflation. Nous allons décortiquer toutes ces données. Globalement il n'y a pas eu beaucoup de rupture, la clientèle a suivi malgré la hausse des tarifs.



C’est rassurant. Cela signifie qu'ils n'achètent pas qu'un prix. Mais tout ceci devrait se réguler et s'équilibrer.



TourMaG - Comment s'est passé l'été avec les compagnies aériennes ?



Yves Verdié : L'été s'est mieux déroulé avec les compagnies aériennes, mais lorsqu'il y a un problème, elles ne sont pas capables de le traiter.



Elles ont démissionné de leurs obligations. Quand un vol est annulé, c'est en quelque sorte "débrouillez-vous" et "faites une réclamation sur Internet".



Sauf que dans la vraie vie, pour les voyageurs, c'est le parcours du combattant à part pour quelques rares compagnies qui honorent leurs remboursements. Je trouve qu'il y a une véritable injustice.



Les lois ne sont pas appliquées et derrière c'est à nous, agences et distributeurs, de compenser ! Tout ceci a un coût.



Certaines compagnies veulent se passer des professionnels, mais n'assurent pas le service.



Il y a un paradoxe, mais il serait temps que quelqu'un siffle la fin de la récré. Nous, distributeurs, sommes obligés de respecter la loi tandis que d'autres entreprises non... Il faut vraiment me l'expliquer. Ce sujet est un vrai combat pour les représentants de notre profession.



Nous avons des obligations que nous remplissons à la place des transporteurs, notamment les compagnies low cost, car si nous ne faisons rien nous sommes sanctionnés à cause de la responsabilité de plein droit ! Il y a quand même un truc qui ne tourne pas rond.



Mais à la fin, les gagnants je pense que c'est nous... le client qui a réservé son séjour tout seul et qui s'est fait planter par une compagnie va à l'arrivée se tourner vers les agences. Le client a compris l’intérêt de passer par nos services.