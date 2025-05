Adult only : la croisade anti enfants malvenue et dangereuse ! [ABO]

Indirectement incriminés, les parents sont également injustement mis au ban des accusés. Alors qu’une majorité d’entre eux prend indiscutablement soin de sa progéniture, une minorité est montrée du doigt à cause de son laxisme vis-à-vis de ses enfants. Alors que cette attitude traduit parfois plus un immense épuisement qu’une complaisance vis-à-vis de « petits » dont il faut bien admettre qu’ils n’ont pas la même motricité que les adultes et ont besoin de courir, jouer, bouger !



Eliminons les clivages !



A force de clivages, générationnels, économiques, géographiques, religieux, ethniques… n’est on pas non plus en train d’aggraver les tensions déjà fort sensibles entre des populations que le progrès de l’intelligence et de l’éducation devraient rapprocher. Quand un pays comme la Hongrie et une soixantaine d’autres se déclarent ouvertement hostiles à l’homosexualité et qu’un Donald Trump cherche à éliminer la catégorie des transgenres, les espoirs de concorde et de paix semblent bel et bien de plus en plus tenir de l’utopie.



Le secteur touristique encore plus que les autres, ne doit donc pas laisser se créer des clivages et se creuser des fossés entre jeunes et vieux, blancs et noirs, hommes et femmes.



Le wokisme est bel et bien à l’œuvre partout et de telles croisades contre ceux qui sont le seul espoir pour l’humanité devraient rapidement être enrayées.



Pour terminer, lisez ces quelques lignes : « La municipalité d'Agaete, au nord-ouest de Gran Canaria, a instauré de nouvelles règles pour encadrer le comportement des touristes sur ses plages et zones côtières. Il est désormais interdit de fumer ou vapoter, de diffuser de la musique, de cuisiner, de camper, de bloquer les accès ou de ramasser des coquillages. Les relations sexuelles dans les zones publiques sont également proscrites. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 30 à 3.000 €, selon la gravité de l'infraction. Les animaux de compagnie sont admis en laisse, mais leur accès à l'eau est restreint… »



Est-ce de ce tourisme que l’on veut ? Est-ce dans cette société que l’on veut vivre ? La réponse vous appartient !