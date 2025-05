J.-D. Urbain : « Le voyage est une vie alternative dans une vie ordinaire » [ABO]

Futuroscopie - Vous écrivez : « il est des vies qui ne sont que voyages et des voyages qui font une vie ». Vous voulez dire quoi ?



Jean-Didier Urbain : En fait, retenons une idée très simple : le voyage est une vie spécifique dans une vie ordinaire. C’est une vie alternative à laquelle on accède en changeant de « bulles », notamment de bulle sociale et de bulle du quotidien.



On passe d’un monde à un autre, dont on ne connait souvent pas les codes. On cherche l’immersion.



Mais en même temps, on peut profiter de ce changement de bulle pour se déguiser, changer d’identité et « in fine » redevenir soi. A condition, bien entendu, de se connaitre soi-même. Ce que le voyage vous aide à faire.



Futuroscopie - Vous écrivez encore : « on assimile les rêves des hommes au marché du voyage. On confond le commerce des usages avec la réalité des envies ». Qu’entendez-vous ?



Jean-Didier Urbain : Pour le dire simplement, le voyage est un symptôme de société, celui d’une société dont la fièvre voyageuse est apparue en réaction à un enfermement collectif des hommes dans des cités.



Poussés à voyager, les individus cherchent la découverte ou l’oubli du monde, l’exploration ou le repli, l’aventure ou la villégiature, l’immersion ou la rupture, lesquels inspirent ses multiples projets et expériences traduits pour le meilleur ou le pire par l’essor des départs en vacances, des circuits en tous genres, des tropismes balnéaires...



Et, pour ma part, j’ai élargi l’idée selon laquelle le tourisme est révélateur des imaginaires d’une société.



En fait, quand on part, on part consommer un imaginaire variable selon les individus, mais révélateur d’envies multiples. Selon moi, on ne part pas consommer de la plage, ou du ski, ou de la randonnée… on part consommer un imaginaire construit individuellement à partir d’un objet.



Evidemment, on est guidés par la recherche de plaisir et de sens. Mais, on se situe dans une autre vie qui peut être cyclique, périodique, réitérable ou au contraire unique et durable.